KVK Westhoek verliest clubicoon Marcel Van Eeckhoutte (80) 04 september 2018

02u29 0 Ieper Voor aanvang van de wedstrijd tussen KVK Westhoek en Diegem Sport was er zondag een minuut stilte naar aanleiding van het overlijden van Marcel Van Eeckhoutte (80).

Marcel was een clubicoon en zette zich maar liefst veertig jaar lang in voor het voetbal in de Kattenstad. Eerst als speler bij White Star Ieper, dat fuseerde met Cercle Ieper. Bij het toenmalig VK Ieper was hij lid van de sportcommissie, afgevaardigde van het eerste elftal en zelfs een tijdlang terreinverzorger op het Minneplein.





"Marcel was bezeten van voetbal", aldus Ingrid Berghman van de sportcommissie van KVK Westhoek. "Bij WS Ieper speelde hij nooit in het eerste elftal. Hij voetbalde nadien op lager niveau. Marcel was lid van de beheerraad van WS Ieper en na de fusie in 1974 KVK Ieper. Nadat ik mijn trainersloopbaan stopte, beleefde ik mijn eerste jaren als lid van de beheerraad van KVK Ieper met Marcel. We vormden samen de sportcommissie. Hij was een manusje-van- alles. Wegens zijn leeftijd is Marcel gestopt enkele jaren voor de oprichting van de alliantie KVK Westhoek in 2013."





Ook wielertoerist

Marcel Van Eeckhoutte heeft ook een verleden als wielertoerist. Elf jaar geleden werd hij gehuldigd als clubkampioen van de 'Ontspanningsfietsers 2000' uit Voormezele. Hij is ook penningmeester geweest van wielertoeristenclub De Flandriens Voormezele. Marcel was lid van Okra.





Marcel Van Eeckhoutte was ook samen met wijlen Roger Quaghebeur een trouwe medewerker voor de sportuitzendingen op de toenmalige vrije radio Vrie. Hij werkte bij Picanol, woonde destijds in Voormezele en is overleden in Home Sint-Medard in Wijtschate, het dorp waar hij werd geboren.





Marcel was de echtgenoot van Maria Vanacker en vader van een zoon Xavier. Er zijn ook een kleindochter Lindsay en twee achterkleinkinderen.





De afscheidsdienst gaat door op woensdag 5 september om 11 uur in de aula van Uitvaart Leo langs de Dikkebusseweg in Ieper.