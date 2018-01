Kunstwerken Yper Museum worden voorgesteld 02u38 0

Vanaf 4 februari tot 30 juni dit jaar zal het IFFM een preview geven van het Yper Museum. "Er zullen onmiddellijk enkele topstukken worden getoond uit de eigen collectie, maar ook enkele unieke hedendaagse kunstwerken." In de tentoonstelling zullen ook de winnende kunstwerken van de scholenwedstrijd 'Werken in Uitvoering' te zien zijn. Aan die wedstrijd namen heel wat jongeren uit de regio deel.Voor Ieperlingen is de toegang gratis. (CMW)