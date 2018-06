Kunsttentoonstelling in drie kerken 15 juni 2018

De vzw Vrienden van de Sint-Maartenskathedraal organiseren van komende zondag tot 30 september Momentum18. Dat is een internationale tentoonstelling die loopt in de Sint-Maartenskathedraal, Sint-Pieterskerk en Sint-Jacobskerk in Ieper. De expo is dagelijks gratis toegankelijk. Curatoren Oswald Fieuw en Jan Yperman selecteerden twaalf kunstenaars die elk in één of meerdere werken nadenken over het einde van de honderdjarige herdenking. De deelnemende kunstenaars: John Bulteel, Bart De Zutter, Oswald Fieuw, Paul Gees, Walter Green, Stéphanie Leblon, Thomas Lerooy, Tom Liekens, Tinka Pittoors, Sven Verhaeghe, Willem Vermandere en Elodie Wysocki . "Ze willen een brug slaan tussen de mensen van 1918 en die van 2018. Het jaar 2018 is het laatste jaar van de eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog", aldus de organisatoren. "Vier jaar lang werd de tragische strijd tussen de grootmachten en de onzinnige dood van honderdduizenden jonge mensen herdacht. 'Herdenken' moet een nieuwe betekenis krijgen. We kiezen voor verzoening en gastvrijheid, voor onderhandelen en vertrouwen opbouwen." Meer info op www.vriendenkathedraalieper.be. (CMW)