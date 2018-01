Kunstkring Richten viert 70ste verjaardag THEATERGEZELSCHAP HOUDT OVERZICHTSTENTOONSTELLING CHRISTOPHE MAERTENS

02u56 0 Eric Flamand De mensen van het decor zijn bezig met het opzetten van een tentoonstelling in de bib. V.l.n.r. Jo Drappier, Guido Lazeure, Krist Callens en Martin Deramoudt. Ieper Het amateurtheatergezelschap Kunstkring Richten uit Ieper viert zijn 70ste verjaardag. Dat gebeurt met een overzichtstentoonstelling in de Ieperse bibliotheek. Daarnaast wordt naar aanleiding van het jubileum een uitvoering van het stuk 'Dimmen' naar Shakespeares 'De getemde feeks' gebracht.

De Ieperse Kunstkring Richten werd opgericht in 1948.





"Het begon als een kleine kunstvereniging met liefde voor het woord", aldus voorzitter Stefaan Peene. "In februari overstijgen we de kaap van 140 eigen opgevoerde toneelstukken. Per seizoen brengen we twee eigen producties en vier gastproducties. Zo kregen wij al bijvoorbeeld 't Arsenaal en theater Zuidpool tot hier, toch geen onbekende namen." Kunstkring Richten streeft dan ook een bepaald niveau na. "Kijk, je hoort mij niet zeggen dat wij beter zijn dan een dorpstoneel, want daar heb ik veel respect voor", aldus Stefaan. "Maar we willen wel iets anders doen. Daarom maken we gebruik van beroepsregisseurs. Zo speelden we al onder de leiding van onder meer Kurt Defrancq, Peter Bulckaen, Jeroen Maes en Walter De Groote."





Eric Flamand Een foto van het eerste stuk dat Kunstkring Richten opvoerde in 1948.

Engagement

Bij het theatergezelschap is iedereen die iets wil doen op de planken welkom.





"Maar zoals bij veel verenigingen is het niet altijd eenvoudig om nieuwe jonge leden binnen te krijgen. Toneelspelen is dan ook meer dan een rolletje spelen, je moet je echt engageren", klinkt het. De vereniging heeft momenteel zijn repetitieruimte in de lokalen van de Ieperse academie in de Capucienenstraat in Ieper. "Nadat we niet meer terecht konden in de jongensschool, vonden we gelukkig hier een stek."





Om hun verjaardag te vieren, hebben de toneelspelers een overzichtstentoonstelling op poten gezet. "Onze gewezen voorzitter Rik Morisse, die drie jaar geleden is gestorven, hield alles over onze vereniging bij", weet Stefaan. "Het was de ideale gelegenheid om eens in zijn archief te grasduinen. De tentoonstelling zal dan ook bestaan uit tal van krantenknipsels, affiches en foto's. We zijn de bib heel dankbaar dat we er plaats kregen om onze expo te houden."





Om de 70ste verjaardag te vieren, staat niet alleen de overzichtstentoonstelling in de steigers, maar naar aanleiding van jubileum, gaat het gezelschap in februari en maart het stuk 'Dimmen' naar Shakespeares 'De getemde feeks' op de planken brengen.





"In totaal werken 16 acteurs en actrices mee aan dat stuk", klinkt het. "Ook achter de schermen werkt al maanden lang een hele decorploeg om er een topproductie van te maken." De regie van 'Dimmen' is in handen van de Oostendse beroepsregisseur Onno van Gelder Jr. De première vindt plaats op vrijdag 23 februari om 20 uur in de Ieperse Stadschouwburg. De andere speeldata zijn 24 en 27 en 2 en 3 maart. De overzichtstentoonstelling opent op vrijdag 15 januari om 19.30 uur officieel de deuren. Meer info via www.toneelrichten.be





Eric Flamand Enkele medewerkers van Richten hangen een affiche op van een oude voorstelling.