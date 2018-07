Kunstgalerij is failliet 25 juli 2018

De rechtbank van koophandel in Ieper heeft de kunstgalerij Pauwels Art en 'Just 2 of Them' failliet verklaard. De kunstgalerij bevond zich in het begin van de Elverdingestraat in een deel van de Eton Memorial School. Overigens een unieke locatie die sinds 1947 niet meer toegankelijk was voor het grote publiek. Zaakvoerster was Ann Dewilde. Ze maakte kussens. In de galerij waren kunstwerken van Xavier Pauwels te zien. De rechtbank heeft advocaat Filip Houvenaghel uit Poperinge aangesteld als curator. (DBEW)