Kunstenaars kunnen zich nu inschrijven voor Yper Art 2018 15 juni 2018

02u34 0

Het Ieperse tentoonstellingsproject Yper Art, georganiseerd door CC Het Perron, nodigt Ieperse kunstenaars uit om naar buiten te komen met hun nieuwste werk. "We geven het Ieperse publiek de kans om kennis te maken met kunstwerken van stadsgenoten", aldus de organisatoren. "De tentoonstelling gaat door in CC Het Perron van 23 november tot en met 15 december 2018. Alle in Ieper wonende kunstenaars kunnen deelnemen met maximaal drie werken. Alle beeldende kunstdisciplines zijn toegelaten,zoals schilder -en beeldhouwkunst, video, installatie, keramiek, grafiek, fotografie, .... Alleen toegepaste kunst komt niet in aanmerking. De officiële opening vindt plaats op vrijdag 23 november om 19.30 uur." Inschrijven kan vóór 15 september 2018. Het reglement en deelnemingsformulier kan opgevraagd worden in Het Perron, Fochlaan 1, Ieper, 057 239 480 of via www.hetperron.be. (CMW)