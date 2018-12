Kunstenaar zoekt vrijwilligers voor project in IFFM Christophe Maertens

24 december 2018

Kunstenaar Fabrice Samyn is op zoek naar vrijwilligers om mee te helpen aan een kunstwerk voor het IFFM.

Fabrice Samyn uit Brussel wordt volgend jaar artist in residence in het In Flanders Fields Museum in Ieper. De kunstenaar is daarvoor op zoek naar vrijwilligers die hem willen helpen bij het maken van een kunstwerk voor het museum. De vrijwilligers moeten bereid zijn met de kunstenaar samen te werken gedurende de hele of gedeeltelijke periode van eind januari tot eind mei 2019. “Nu de herdenking van 100 jaar Grote Oorlog op zijn einde loopt, nodigt de kunstenaar mensen uit om in een geest van teamwerk, samen te zoeken naar sporen van menselijke tragiek van de oorlog”, staat te lezen op de website van de stad. “Dat kan tijdens de openingsuren van het kenniscentrum dat verboden is aan het IFFM.” Mensen die interesse hebben, kunnen contact opnemen met het museum via kenniscentrum@ieper.be. In mail graag info wanneer men beschikbaar is en welke talen men spreekt. “De kunstenaar is iedereen die wil meewerken van harte dankbaar”.