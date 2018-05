Kunstenaar exposeert in Sint-Pieterskerk 31 mei 2018

02u40 0

In de Sint-Pieterskerk langs de Rijselstraat in Ieper presenteert nu vrijdag en zaterdag beeldend kunstenaar Jean-Paul Vanhove een nieuw werk dat bestaat uit twee delen. "Beide delen zijn gemaakt van briefomslagen die door de kunstenaar werden verzameld", laat de website van Ieper weten.





"Het werk brengt -letterlijk- veel mensen samen. Lichtpost, de titel van het geheel, beklemtoont het belang van licht. Het altijd wisselende licht in de kerk zal beide vormen tot leven laten komen, hun uitzicht bepalen en veranderen, hen voortdurend anders laten 'schijnen'."





(CMW)