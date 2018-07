Kuieren in de ruimte kán, in Ieper ASTROLAB IRIS PAKT UIT MET VIRTUELE REALITEIT LAURIE BAILLIU

28 juli 2018

02u47 0 Ieper In AstroLAB IRIS in Ieper zou het vanaf september mogelijk moeten zijn om een wandeling te maken in de ruimte. Het lab kocht een helm en de nodige software aan. "Ik ben virtueel al eens op verkenning geweest en kreeg zowaar last van hoogtevrees. Het is zó echt", vertelt Johan Vanbeselare van het lab.

"De software die we aankochten, maakt het mogelijk om virtueel het heelal te verkennen", legt Johan Vanbeselaere van AstroLAB IRIS. "Dat doe je met behulp van een helm. Enkele dagen geleden maakte ik nog een wandeling rond de planeet Saturnus en stak ik mijn hoofd tussen de ringen en de planeet. Het lijkt misschien vreemd, maar ik kreeg last van hoogtevrees. Door de apparatuur en software heb je echt het gevoel dat je op die plaats bent. Het was voor mij aanpassen. Het duurt even om de klik te maken."





3D-bril

Het idee om in te zetten op virtuele realiteit kwam er bij Johan nadat hij een artikel las over astrofysicus Dirk Frimout. "Hij haalde aan dat astronomie te weinig aan bod komt in het onderwijs. Zelf ben ik leerkracht in het VTI Ieper en ik vroeg me af hoe we astronomie dichter kunnen brengen bij jonge mensen. In het AstroLAB hebben we al een tijdje een 3D-projectiesysteem met brilletjes. In de hersenen wordt een driedimensionaal beeld gecreëerd van de ruimte. Ik stelde de vraag aan de afdeling Digital Arts and Entertainment (DAE) van Howest in Kortrijk of het niet mogelijk zou zijn om het beeld van de virtuele realiteit te linken aan onze 3D-projectie. Die vraag hadden ze nog niet gekregen, maar ze zijn ermee aan de slag gegaan en het resultaat is er."





Het kostenplaatje is niet niks. "Voor virtuele realiteit, inclusief gamecomputer, mag je bijna 2.000 euro rekenen. Gelukkig krijgt onze volkssterrenwacht subsidies van de Vlaamse Regering." Vanaf september zou het mogelijk zijn om aan de slag te gaan met virtuele realiteit. "Klassen die op bezoek komen, zullen een wandeling kunnen maken in de ruimte. Eén klasgenoot zal de helm kunnen aantrekken en op stap gaan door de ruimte. De andere klasgenootjes zullen via onze 3D-projectie de wandeling kunnen volgen." Binnenkort komen in het Astrolab enkele kinderen op jeugdkamp op bezoek. Zij zullen fungeren als proefkonijnen.





Lasercutter

Daarnaast werd ook de makerspace van het lab uitgebreid. "3D-printers hadden we al, maar nu hebben we er een lasercutter aan toegevoegd. De lasercutter, die zo'n 5.000 euro kost, is een machine die het toelaat om allerhande plaatmaterialen in een passende vorm te snijden. We gebruiken deze om constructies te maken voor allerlei projecten van onze leden en de sterrenwacht. Vergelijk het met figuurzagen", zegt Johan.