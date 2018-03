KSA Noordzeegouw viert 90 jaar in Ieper 20 maart 2018

KSA Noordzeegouw, de provinciale koepel van 64 KSA-groepen in West-Vlaanderen, viert op 1 mei de 90ste verjaardag in Ieper. Tijdens de gouwdag worden duizenden leden van de jeugdbeweging in Ieper verwacht. "Op de gouwdag zijn de kinderen en jongeren van alle KSA-groepen van de Noordzeegouw welkom in de vredesstad", aldus KSA-persverantwoordelijke Laurens De Loof. "De dag begint met een verhalend kader waarbij Moeder Aarde aan haar vijf kinderen de aardbol schenkt. Er worden activiteiten per leeftijdsgroep georganiseerd over de hele stad en daarbuiten. Een team van vrijwilligers is al meer dan een jaar aan de slag om dit evenement voor te bereiden." Op het slotmoment om 15.30 uur in de namiddag zijn ook sympathisanten, ouders en oud-KSA'ers welkom. In het Vleeshuis is er een kleine expo over de geschiedenis van KSA Noordzeegouw. "We zijn uiteraard blij dat we dit gebeuren in onze stad kunnen ontvangen", zegt schepen van Jeugd Eva Ryde (N-VA) verheugd. (CMW)