Kruispunt tijdelijk weer open

21 december 2018

Het kruispunt Zillebeke-Dorp met de Blauwepoortstraat en de Wervikstraat in Zillebeke gaat op 24 december tijdelijk opnieuw open. Dat meldt het Ieperse stadsbestuur.

In Zillebeke wordt momenteel gewerkt in de Wervikstraat, tussen Zillebeke-Dorp en de Zandvoordestraat. Als alles goed loopt zullen de werken vermoedelijk klaar zijn begin maart. Wel moeten de weer- en de werktoestanden dat toelaten. Het kruispunt Zillebeke-Dorp met de Blauwepoortstraat en de Wervikstraat is intussen aangelegd in uitgewassen beton. Dat beton moet nog een tijdje uitharden, men mag er nog niet op rijden. Het kruispunt zal tijdens het kerstverlof opengesteld worden, maar de Wervikstraat kunnen automobilisten vanaf het kruispunt nog niet inrijden. Vanaf half januari komt Zillebeke-Dorp aan de beurt. Dan wordt het gedeelte tussen de Seelbachdreef en het kruispunt aangepakt. Verder blijft het de bedoeling om het Vlonderpad tussen de Seelbachdreef en de Blauwepoortstraat zo snel als mogelijk af te werken. Hiervoor moet eerst nog de oversteek over de beek vernieuwd worden. Tijdens de volledige duur van de werken is het in Zillebeke, op de plek van de werken, beperkt tot plaatselijk verkeer. De werfzones zélf zijn tijdelijk verboden voor alle verkeer. De Schachteweidestraat zal tijdelijk omgevormd worden tot een éénrichtingsstraat met een tonnagebeperking. De handelaars in de werfzone blijven steeds te voet bereikbaar. In de onmiddellijke omgeving zijn tijdelijke kortparkeerplaatsen voor maximum 30 minuten voorzien. Voor de afvalophaling zijn twee verzamelpunten voorzien. Dat ter hoogte van het kruispunt Zandvoordestraat met de Wervikstraat en ter hoogte van Zillebeke-Dorp.