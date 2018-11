Kruispunt opgeknapt tegen kerstvakantie 16 november 2018

Er zijn in Zillebeke volop werken bezig of gepland in de Blauwepoortstraat, de Wervikstraat, Zillebeke-dorp, de Pastoriestraat, de Maaldestedestraat en een gedeelte van de Zandvoordestraat.





Ze passen in een volledige opknapbeurt voor Zillebeke-dorp en de aanleg van een gescheiden rioleringssysteem. "Er worden kasseien gelegd en er wordt uitgewassen beton gegoten", aldus het stadsbestuur. "Concreet wil dat zeggen dat de doorgang naar de Blauwepoortstraat of de Wervikstraat vanuit het dorp tijdelijk niet meer mogelijk zal zijn. Het T-kruispunt is dan langs alle kanten afgesloten en ontoegankelijk. De aannemer probeert er alles aan te doen om met de afwerking van het kruispunt klaar te zijn tegen de kerstvakantie, als het weer en de werkomstandigheden dat toelaten tenminste."





Tijdens de werken is er alleen plaatselijk verkeer in Zillebeke-dorp toegelaten.





De Schachteweidestraat is tijdelijk omgevormd tot een eenrichtingsstraat met een tonnagebeperking. De handelaars in de werfzone blijven steeds te voet bereikbaar. In de onmiddellijke omgeving zijn er tijdelijke kortparkeerplaatsen. Voor de afvalophaling van de bewoners zijn er twee verzamelpunten: ter hoogte van het kruispunt Zandvoordestraat met de Wervikstraat en een ander ter hoogte van Zillebeke-dorp. (CMW)