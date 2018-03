Koude speelt werken parten 02 maart 2018

Door de barre kou liepen er een paar werken in het Ieperse wat vertraging op. In Zillebekedorp kunnen de grote rioleringswerken pas beginnen als er eerst een gracht wordt gegraven op een stuk landbouwgrond tussen de Blauwepoortstraat en de Pollepelbeek. Daarbij speelt de koude de aannemers echter parten. De werken aan de gracht zullen zo'n twee weken in beslag nemen. Na deze fase beginnen dan de echte rioleringswerken in het dorp. In de Surmont de Volsberghestraat in Ieper starten heel binnenkort eveneens grote rioleringswerken. Ondertussen is de Slachthuistraat weer open voor alle verkeer. Ook in de Zonnebeekseweg in Ieper zijn er momenteel werken. Als het niet te koud blijft of te nat wordt, is het einde voorzien begin april 2018. Verder zijn of beginnen er werken op de Veemarkt, in de Elverdingestraat en op het kruispunt Minneplein met de verlengde Surmont de Volsberghestraat. (CMW)