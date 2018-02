Kou deert amoerluipaarden niet 28 februari 2018

02u43 0 Ieper Het blijkt dat niet alle dieren last hebben van de koude temperaturen. In het pret- en dierenpark Bellewaerde hebben de vier amoerluipaarden de tijd van hun leven in dit vriesweer.

"Deze dieren leven in het wild in het oosten van Rusland, aan de grens met Noord-Korea en China", aldus dierenarts Melissa Nollet. "Daar heerst er een gemiddelde jaartemperatuur van 1 graad, maar het kwik kan er dalen tot min 40! Die dieren hebben dus een zeer dikke pels in de winter, waardoor ze geen last hebben van de lage temperaturen. Ze gedijen veel beter nu, dan midden van de zomer. Dan moeten we ze zelfs zakjes ijs brengen om ze te laten afkoelen." In Bellewaerde zitten er vier amoerluipaarden: vader, moeder en twee dochters. De amoerluipaarden, die in de natuur met uitsterven bedreigd zijn, zijn niet de enige dieren die bij koud weer buiten komen, maar ze hebben er wel minst last van. De andere beestjes hebben verwarmde verblijfsplaatsen, waar de temperatuur automatisch wordt geregeld. "Zo treedt bij de doodshoofdaapjes de verwarming al in werking als het onder de 18 graden zakt. Dat wil echter niet zeggen dat ze niet meer buiten komen. Lang duren die uitstapjes echter niet", klinkt het nog.





(CMW)