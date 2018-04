Kortrijk voelt hete adem Bellewaerde Aquapark 17 april 2018

02u39 0 Ieper Het nieuwe zwembad op het stadsdeel Weide in Kortrijk gaat de concurrentie aan met Bellewaerde Aquapark in Ieper. "Het verwondert ons dat te horen", aldus An De Ridder van het pretpark.

Volgens An De Ridder van Bellewaerde loopt de buurt wel warm voor een Aquapark in Ieper. "Vooral omdat er nog nergens zo'n zwembad te vinden is", aldus De Ridder. "Het is onze bedoeling om in te zetten op gezinnen met kinderen, net zoals in ons park. Het moet een heel andere beleving worden dan in een gewoon zwembad." Bellewaerde Aquapark - met als blikvanger een toren met een nog te bepalen aantal glijbanen en verder onder meer een schip, waterval, rotsomgeving, ligweide, wellness en cafetaria-restaurant - mikt op ruim 200.000 bezoekers per jaar.





In Kortrijk zorgt dat toch wel voor wat ongerustheid. Daar wordt nog eens een miljoen euro extra geïnvesteerd in een nieuw zwembad van nu al 33,2 miljoen euro. "Zodat Bellewaerde Aquapark geen invloed heeft op ons verwacht bezoekersaantal van 400.000 mensen per jaar", zegt operationeel directeur Tom Hillewaere van beheerder Lago. Zo komen er geen drie, maar vijf glijbanen met ook een 'Black Hole' en een 'Turbo'. De kinderwereld krijgt een extra attractie en de horeca-inrichting wordt nog groter. Het zwembadgebouw omvat verder een Olympisch 50 meter topsportbad, de met 160 meter langste wildwaterbaan van ons land, een golfslagbad, drie kinderbaden, een warme lagune, een buitenbad met waterspeeltuin en een wellness met twee sauna's en een hammam."





Het zwembad in Kortrijk, een naam is er nog niet, opent eind 2018 of uiterlijk begin 2019. "Het wordt het grootste recreatiebad van onze provincie", zegt schepen van Gebouwen Arne Vandendriessche (Open Vld). (LPS/CMW)