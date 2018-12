Korte Torhoutstraat afgesloten voor torenkraan Christophe Maertens

05 december 2018

In de Korte Torhoutstraat in Ieper zal op maandag 10 december een torenkraan worden opgesteld. De werken zullen tussen 9 en 16 uur gebeuren tussen het gedeelte van de Grote Markt en de Oude Houtmarktstraat. Tijdens de werken zal er geen verkeer mogelijk zijn in dit stuk van de Korte Torhoutstraat.