Koppel veroordeeld voor verwaarlozing van huisdieren 10 april 2018

De rechtbank van Ieper heeft een koppel uit Ieper bij verstek veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Zo werd een Mechelse herder in een veel te kleine ruimte opgesloten.





Het dier had bovendien amper beschutting, eten of drinken. Daarnaast bleken een labrador en een Franse bulldog in een ren vol uitwerpselen te zitten, met vuil water en geen eten. Ook kippen en eenden ondergingen hetzelfde lot. Bij controle bleek een Mechelse herder niet geregistreerd te zijn. Op een plaats in Alveringem zaten kippen, ganzen, geiten in erbarmelijke omstandigheden.





Er werd een dood paard en dode geit aangetroffen. K.H., een 35-jarige vrouw, moet nu een boete van 1.200 euro betalen, terwijl G.C., haar 42-jarige partner, een boete van in totaal 1.800 euro kreeg. De twee kregen het verbod om nog pluimvee, paarden en honden te houden de komende twee jaar. De rechter legde een dwangsom op van 250 euro per vastgestelde overtreding. Er werd de man ook een verbeurdverklaring van 78 euro opgelegd, geld dat hij uitspaarde door zijn Mechelse herder niet te chippen. (CMW)