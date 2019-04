Koperdiefstal tijdens De Gevleugelde Stad Christophe Maertens Alexander Haezebrouck

18 april 2019

17u54 0 Ieper Tijdens het straattheaterfestival De Gevleugelde Stad vond een diefstal van elektriciteitskabels plaats.

Aan het Hamiltonpark in Ieper maakten dieven verschillende kabels buit van het bedrijf Powerlams uit Oostkamp. De kabels lagen nochtans stevig vast. De dieven moeten zwaar materiaal bij zich hebben gehad om alles los te maken. De eigenaars van het materiaal werden op de hoogte gebracht, nadat iemand van de technische dienst een stekker in de struiken had teruggevonden. In totaal werden er negen stekkers aangetroffen, die waren losgesneden van de meegenomen kabels.