Koorddansers op 60 meter hoogte ACT TUSSEN KATHEDRAAL EN BELFORT BLIKVANGER DE GEVEUGELDE STAD CHRISTOPHE MAERTENS

05 april 2018

02u42 0 Ieper Ieper is dit weekend voor de vijftiende keer het decor van De Gevleugelde Stad, het promotiefestival voor straatartiesten. Een hoogtepunt, letterlijk en figuurlijk: koorddansers op 60 meter hoogte tussen de kathedraal en het belfort. Da's 90 meter ver, de langste afstand ooit in België tussen twee gebouwen.

Tal van internationale straatartiesten geven vanaf vrijdagavond tot zondagavond het beste van zichzelf, in de hoop een contract binnen te halen. "Het evenement is een promotiefestival waarop geselecteerde artiesten hun act voorstellen aan een breed publiek, maar vooral aan de aanwezige promotoren en organisatoren", zegt Jan Victoor, die mee aan het roer staat van het festival. "Die organisatoren worden speciaal uitgenodigd, terwijl de artiesten op eigen kosten komen en gratis optreden. Het publiek kan gewoon meegenieten. Blijkbaar is Ieper heel interessant om de schaarser geworden contracten binnen te halen, want het aantal inschrijvingen verbrak weer eens alle vorige records." In totaal probeerden dit jaar 311 groepen een plaatsje te veroveren, waarin uiteindelijk 83 groepen slaagden. De groepen zijn afkomstig uit België, maar ook uit onder meer Duitsland, Canada, Finland, Frankrijk en Spanje. Het is een groep uit eigen land die letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt zal brengen. De koorddansgroep Lyapunov uit Muizen bij Mechelen wil namelijk wandelen tussen de toren van de Sint-Maartenskathedraal en die van het belfort van de Lakenhalle. "Dat gebeurt op 60 meter hoogte en over een afstand van 90 meter", aldus Johan Wuyts van Lyapunov.





"Het is de langste afstand ooit in België tussen twee gebouwen. De vorm van koorddansen heet 'highlinen', waarbij je op grote hoogte op een gespannen band probeert te balanceren. Ondanks de grote hoogte is het niet gevaarlijk, de koorddanser is beveiligd."





Speelplaats

Dit jaar is er ook een nieuwe locatie aan het festival toegevoegd. "We waren nog op zoek naar een effen verharde oppervlakte en de speelplaats van de school Heilige Familie bleek daarvoor ideaal", zegt Victoor. "Bovendien kan het daar 's nachts worden afgesloten. CC Het Perron blijft het centrum van het gebeuren. Er zijn voorstellingen op de vestingen en in het centrum van de stad. Bezoekers kunnen tussen de locaties gebruik maken van een gratis pendeldienst."





Noodprogramma

Bij slecht weer is er een noodprogramma. "Wind, regen en koude deden ons vroeger al een paar keer beslissen om het noodprogramma door te voeren. Wanneer hierop wordt overgeschakeld, wordt dit gecommuniceerd met vlaggen bij de infostands. Bij een groene vlag is er geen probleem, een rode vlag betekent noodprogramma. De acts verhuizen dan naar binnenlocaties, zoals de schouwburg en het Vleeshuis. Niet alle groepen kunnen we binnen laten spelen." Aan het festival is een foto- en videowedstrijd gekoppeld. De mooiste inzendingen worden geselecteerd voor een tentoonstelling volgend jaar. Meer info op www.gevleugeldestad.com.