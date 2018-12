Koor en orkest Chorus wint cultuurprijs Goliath Christophe Maertens

11 december 2018

17u09 0 Ieper Jaarlijks reikt de Ieperse Cultuurraad een ‘Goliath’ uit (de nieuwe naam voor de Cultuurtrofee) aan een persoon of culturele vereniging die zich heeft bewezen in het culturele leven in Ieper. De Goliath 2018 wordt toegekend aan Chorus.

“Een eucharistieviering in februari 1969 wordt beschouwd als het begin van het Chorus-koor”, verduidelijkt Gilbert Ossieur, voorzitter van de Cultuurraad. “De groep zangers en muzikanten noemde zich ‘Chorus’: het Griekse Choros staat voor koor met muzikanten. De eenstemmige gezangen werden aangevuld met een houtblazerskwartet, een ritmegitaar, een basgitaar en slagwerk. Het waren religieuze liederen, maar in een fris en poppy kleedje. Het Chorus-repertoire bevat intussen 996 nummers. Op de 50ste verjaardag in februari 2019 zijn het er beslist 1.000.”

Bezieler, stichter, voorzitter en dirigent Johan Coulembier gaf in 2004 het dirigeerstokje door. Tijdelijke dirigenten na hem waren Jan Lesage, Hubrecht De Gersem, Antoon De Spiegeleer en Marc Lewyllie. “In 2007 aanvaardde Tine Devoghel het dirigeerstokje en tot op vandaag is zij de zeer gedreven en kundige dirigente”, klinkt het. De Goliath is een keramische sculptuur van de hand van Veerle Decapmaker, leerkracht aan dé Academie Ieper. De award wordt officieel uitgereikt begin 2019.