Koop eens een oldtimer brandweerwagen: "Al mag je er niet zomaar mee de baan op" Brandweer Westhoek verkoopt 16 dienstvoertuigen

07 maart 2019

15u53 11 Ieper Brandweer Westhoek verkoopt een deel van haar dienstwagens en daar zitten wel enkele pareltjes tussen. Onder andere een Dodge Power Ram uit 1983 springt meteen in het oog. “Het voertuig deed dienst als snelle tankwagen in Houthulst, maar tegenwoordig valt zo'n type wagen niet meer te verantwoorden”, zegt woordvoerder Kristof Louagie van Brandweer Westhoek.

Op de veilingsite I&O Auctions kunnen geïnteresseerden sinds donderdag 16 uur bieden op zestien brandweerwagens van de zone Westhoek. Het gaat om oude autopompen, elevatoren, tankwagens, terreinwagens en gewone dienstvoertuigen van verschillende merken. “Sommige voertuigen waren echt wel aan vernieuwing toe”, beseft Kristof Louagie.

Brandstof verslinden

Dat geldt niet in het minst voor de Dodge Power Ram uit 1983. “Een echte oldtimer, een prachtig voertuig. Het startbod bedraagt vierhonderd euro, maar dat kan snel een veelvoud worden. Misschien moet ik zelf ook eens bieden”, grapt Louagie. “Het ding heeft amper 31.000 kilometer op de teller en reed vooral rond de kerktoren. De snelle tankwagen had een beperkte capaciteit water aan boord en was vaak als eerste ter plaatse om te blussen. Maar de wagen voldoet niet meer aan de huidige normen”, beseft Louagie. “Er zijn namelijk maar drie zitplaatsen, terwijl een brandweerwagen zes pompiers moet kunnen meenemen. Bovendien is het verbruik niet meer te verantwoorden als brandweerzone. Het ding verslindt brandstof. Er zit een zware motor in en bij langdurige interventies moesten we de motorkap soms open zetten om oververhitting te vermijden. De wagen heeft alleszins goed dienst gedaan.”

Aanpassingswerk nodig

Wie dacht met sirenes naar het werk te kunnen rijden bij het overslapen, is er echter aan voor de moeite. Wie met zijn brandweerwagen de baan op wil, zal eerst wat aanpassingen moeten doen aan het voertuig. “Met verwijzingen naar de hulpdiensten raak je niet door de keuring. De blauwe zwaailichten moeten vervangen worden door gele exemplaren, alle strepen moeten weg en het logo van 112 mag nergens meer te zien zijn. Ook het gebruik van sirenes is niet toegelaten. Er zijn uitzonderingen, maar dan mag het voertuig alleen rijden als oldtimer op bijeenkomsten”, verduidelijkt woordvoerder Louagie.

De brandweerwagens zijn uitsluitend te bezichtigen op donderdag 21 maart tussen 12 en 14 uur in de brandweerkazerne van Veurne in de Nijverheidsstraat. Bieden kan nog tot 28 maart om 18.15 uur. Voor enkele brandweerfanaten zouden de uren voor de sluiting wel eens spannend kunnen worden.