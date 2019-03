KoffieStop ten voordele van Holy Guacamole Christophe Maertens

28 maart 2019

21u09 0 Ieper In de Sint-Jozefschool werd een KoffieStop georganiseerd ten voordele van het project Holy Guacamole, voor de kleine boeren in Guatemala.

“De kinderen van het zesde leerjaar gingen aan het bakken om ouders bij hun aankomst aan school een sneetje gebak aan te bieden”, zegt directeur Lieven Calis, directeur van de Sint-Jozefschool in Ieper. “Het gebak werd samen met koffie of fruitsap verkocht voor het project.”

Holy Cuacamole is het project van Broedelijk Delen waarbij kleine boeren in Guatemala worden gesteund. Volgens Broedelijk Delen is in dat land geen tekort aan vruchtbare grond, hij is enkel extreem ongelijk verdeeld. “De meeste boeren hebben zelfs geen grond om groeten en fruit te telen”, aldus Broedelijk Delen.