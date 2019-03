Kluscursussen (voor alleenstaanden) in Ieper Christophe Maertens

De cursussen worden samen met twee Ieperse technische scholen - KTA en VTI - georganiseerd. De gratis basiscursussen klussen zijn voor iedereen, maar met extra aandacht voor alleenstaanden. Deelnemers leren er bijvoorbeeld een lekkende kraan repareren, hoe een zekeringskast werkt of hoe een handleiding in elkaar steekt. De cursussen worden ingedeeld in thema’s elektriciteit, sanitair, houtbewerking en eerste hulp bij autopech. De lessen worden gegeven door leerlingen van de scholen. Op donderdag 14 maart is er tussen 9 en 11.30 uur les eerste hulp bij autopech in het VTI. Op woensdag 20 maart tussen 9 en 11.30 uur is er les elektriciteit, ook in het VTI. Op dinsdag 26 maart tussen 12.50 en 15.30 uur wordt in het KTA les gegeven over houtbewerking en de dag nadien, tussen 8.30 en 11.10 uur over elektriciteit, ook in het KTA. Meer info en inschrijvingen via dienstencentra@ieper.be of op 057/203.778 of 057/239.498. Vooraf inschrijven is noodzakelijk.