Kloosterpoort zeven maanden dicht door renovatiewerken bij de buren Christophe Maertens

28 januari 2019

14u51 0

De Kloosterpoort in Ieper, naast de stadsschouwburg, wordt tussen 4 februari en 31 augustus afgesloten door renovatiewerken aan het gebouw van de mutualiteiten. “Er kan geen verkeer meer door omwille van een grote kraan. De verlengde straat langs het Astridpark zal tijdelijk voor tweerichtingsverkeer worden opgesteld. Daarnaast wordt het kruispunt De Brouwerstraat met de Surmont de Volsberghestraat tijdelijk opengesteld voor plaatselijk verkeer.”

De oorspronkelijke Kloosterpoort dateert van 1500. Ze werd in 1780 herbouwd in classicistische stijl en in 1938 gerestaureerd.