Kloosterpoort gesloten 07 juni 2018

In Ieper is vandaag 7 juni en morgen 8 juni de Kloosterpoort ter hoogte van het Vandenpeerboomplein gesloten.





De reden daarvoor is dat er sonderingen worden uitgevoerd. Er is een omleiding voorzien via het Sint-Maartenplein. Daarbij zal het eenrichtingsverkeer tussen de Delaerestraat en De Brouwerstraat tijdelijk worden opgeheven, zodat die laatste straat bereikbaar blijft.





(CMW)