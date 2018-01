Klokkenluiders voor Engels kerkje gezocht KANDIDATEN KRIJGEN LESSEN IN BRITSE TECHNIEK 'CHANGE RINGING' CHRISTOPHE MAERTENS

02u50 0 Eric Flamand Jean-Pierre Meirlaen voor de Anglicaanse kerk. Ieper De Ieperse klokkenluidersgilde is op zoek naar versterking voor het Engels kerkje in Ieper. In de toren van de Saint George's Memorial Church werden onlangs acht nieuwe klokken aangebracht. Die worden geluid op Britse wijze, met het 'change ringing'. "Maar je hoeft geen muzikant te zijn om de klokken te bedienen", aldus Jean-Pierre Meirlaen, voorzitter van de Ieperse klokkenluidersgilde.

De Britse Saint George's Memorial Church in de Elverdingestraat in Ieper kreeg onlangs acht nieuwe klokken. Initiatiefnemer daarvoor was Londenaar Alan Regin van de Engelse Centrale raad van Klokkenluiders. Die startte een crowdfunding op met als doel 226.000 euro in te zamelen om de klokken te kunnen aankopen. De klokken werden gegoten in de wereldvermaarde gieterij John Taylor & Co in Loughborough. Daar werden ze op 22 augustus op twee vrachtwagens geplaatst, die ze naar ons land zouden brengen. Op zondag 22 oktober zegende bisschop Robert Ines de klokken in tijdens een speciale dienst en daarop werden ze opgehangen in de toren van het kerkje. De Saint George's Memorial Church werd dan mede opgericht als herdenkingsmonument voor de 1.368 klokkenluiders die tijdens WO I sneuvelden.





Change ringing

Alan Regin hoopt dat hij de klokken in de Ieperse toren vlug kan horen luiden en hij klopte daarvoor aan bij de Ieperse klokkenluidersgilde, die een aanwervingscampagne in het leven riep. "De klokken worden op een specifieke manier bediend, het gaat namelijk om het 'change ringing' of wisselluiden. Dat is een vorm van luiden, ontstaan in de 17de eeuw in Engeland, waarbij meestal acht klokken in gecontroleerde variaties worden geluid", aldus Jean-Pierre Meirlaen, voorzitter van de Ieperse klokkenluidersgilde. "In een nogal hoog tempo hoort men de klokken steeds in een andere volgorde. De klokken vormen als reeks een diatonisch octaaf, dat is een toonladder zonder 'kruisen' of 'mols'. Elke klok wordt per reeks een keer gebruikt, maar vaak in een wisselde volgorde. De klokkenluiders krijgen elk een klok die ze handmatig bedienen. Bij de startpositie staat de klok op zijn kop en bij het luiden maken ze telkens een beweging van 360 graden. De klokkenluiders, die in een cirkel staan opgesteld, staan onder leiding van een 'tower captain'."





Opleiding

In Ieper hoopt men in totaal zo'n veertien mensen te vinden die de klokken willen luiden. "Onze gilde telt momenteel acht kandidaat-klokkenluiders, maar we zouden er graag 14 in totaal hebben. We willen een grote reserve aanleggen, want niet iedereen zal op elk moment beschikbaar zijn." De 14 kandidaten krijgen allemaal een opleiding die in februari start. "Je hoeft echter echt geen muzikant te zijn om een klokkenluider te worden, maar je moet wel kunnen samenspelen. Dat wordt aangeleerd tijdens de opleiding. Het is immers niet zo gemakkelijk een ritme aan te houden dat steeds wordt opgedreven."





Primeur

Het zou de eerste keer zijn dat er in ons land een klokkengilde aan wisselluiden doet. "Nergens anders is het 'change ringing' zo verspreid als in Groot-Brittannië. Het aantal klokkenluiders bedraagt er zo'n 50.000, een heel verschil met België, waar er tot op vandaag nog geen enkele is. Wij hopen daar nu verandering in te kunnen brengen. In het Nederlandse Dordrecht heb je wel een gilde die het wisselluiden beoefend." De voorzitter weet nog niet hoeveel keer de klokken zullen moeten worden geluid. "Het zal niet dagelijks zijn, maar ik denk toch zeker een keer per maand. Misschien dat in het toeristisch seizoen de frequentie wat hoger zal liggen. De Britten hebben ook veel gastklokkenluiders, die regelmatig in Ieper aan het werk zullen zijn."





Sint-Niklaaskerk

De Ieperse klokkenluidersgilde is ook al een tijdje aan het ijveren om de klokken te kunnen luiden van de onlangs verkochte Sint-Niklaaskerk in Ieper. "Dat dossier is al een tijdje lopende en de klokken hangen er nog steeds werkeloos. We moeten nu nog contact hebben met de nieuwe eigenaar (een projectontwikkelaar uit Zwijnaarde, nvdr), maar ik denk wel dat er een kans is op een doorbraak. Wij zouden dus de enige gilde zijn die op twee manieren klokken zou kunnen luiden, wat wel tof is." Kandidaat-klokkenluiders kunnen zich melden via jean.pierre.meirlaen@telenet.be of fred.vandenbroucke@telenet.be.





Meer weten over change ringing?





