Kliniek Zwarte Zusters tegen de vlakte Christophe Maertens

02 januari 2019

In Ieper start de afbraak van de kliniek Zwarte Zusters. Het hospitaal wordt gedeeltelijk afgebroken om plaats te maken voor nieuw assistentieflats.

Een aannemer begint op 7 januari dit jaar de gedeeltelijke afbraak van de kliniek de Zwarte Zusters vlak bij de Sint-Pieterskerk in Ieper. “Omdat er bij de afbraak brokstukken naar beneden kunnen vallen, worden sommige straten in de buurt afgesloten voor het verkeer”, meldt het Ieperse stadsbestuur. “Ook parkeren in de buurt kan er omwille van de veiligheid niet altijd.” Van 7 tot en met 11 januari 2019 wordt het kruispunt Sint-Pieterskerkhof volledig afgesloten voor alle verkeer, ook voor voetgangers en fietsers.

Het Sint-Pieterskerkhof langs de Burggraafstraat wordt tijdens die periode grotendeels parkeervrij gemaakt. Alleen in de buurt van de Rijselstraat, blijven een aantal parkeerplaatsen bruikbaar. Tijdens deze werken zullen enkele straten tijdelijk doodlopend zijn. Het gaat om de Burggraafstraat, de Rijkeklarenstraat, de Pateelstraat en de Bukkersstraat. De rijrichtingen in de Wenninck- en Paddepoelstraat zullen tijdelijk gedraaid worden. Na deze werkfase gaat het kruispunt opnieuw open. Het Sint-Pieterskerkhof blijft afgesloten voor doorgaand verkeer tot begin februari. Ook het parkeerverbod blijft behouden. In de loop van de maand februari gaan de parkeerplaatsen aan de kant van de kerk dan opnieuw open. De parkeerruimte aan de kant van de oude kliniek blijft echter onbruikbaar.