Kliniek Zwarte Zusters gaat deels tegen de vlakte Christophe Maertens

10 januari 2019

17u29 0 Ieper In Ieper is de gedeeltelijke afbraak bezig van de kliniek Zwarte Zusters. In de plaats komen vijftig assistentieflats.

De kliniek Zwarte Zusters kwam in 2008 leeg te staan. De diensten verhuisden toen naar het Jan Yperman Ziekenhuis. In april 2008 trok rusthuis Huize Zonnelied er in. Nadat die er in februari 2012 vertrok, kwam het pand bijna volledig leeg te staan.

Tijdens de werken is het kruispunt van de Burgraafstraat met de Bukkerstraat afgesloten. De D’Hondstraat is bereikbaar via de Wenninckstraat, waarvan tijdelijk de rijrichting werd omgedraaid. Volgende week blijft de Burggraafstraat aan het Sint-Pieterskerkhof afgesloten, maar wordt het kruispunt weer opengesteld.