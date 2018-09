Kleuters 't Augustijntje varen als kapiteins nieuw schooljaar tegemoet 04 september 2018

02u29 0

De kleuters van de Vrije Kleuterschool 't Augustijntje in Ieper mochten voor de eerste schooldag verkleed naar de klas komen. Dat gebeurde in het kader van ZILL (Zin in leren, zin in leven), het nieuwe leerconcept voor het katholiek onderwijs. "Wij werken daarbij aan de zelfstandigheid van de kinderen", zegt directeur Trui Demasure. "De kinderen komen aan het roer te staan, zoals een kapitein. Vandaar dat we de ouders van onze kleintjes vroegen zich in dat thema uit te dossen. De oproep werd massaal opgevolgd, wat wel fijn is." De eerste schooldag verliep zonder problemen. "Begrijpelijk waren er wat traantjes, ook bij sommige mama's", zegt de directeur, die de ouders van de nieuwkomers in de loop van de dag een sms stuurt met hoe de dag verloopt voor hun spruit.





(CMW)