Kleuters leven zich in in zieke kindjes met Skypesessie 10 maart 2018

02u50 0 Ieper De kleuters van de vrije basisschool 't Augustijntje in Ieper namen gisteren voor het eerst deel aan de Nationale Pyjamadag.

"De pyjamadag wordt bij ons een hele week 'gevierd'", aldus directrice Trui Demasure, die eveneens haar pyjama droeg.





"We deden allerhande activiteiten rond het thema 'verhaal'. Zo kregen we bezoek van de Bednetpoes, knutselden we laptops en tablets in elkaar en hebben we geluisterd naar een film in plaats van ernaar te kijken. Vandaag (gisteren, nvdr) was er dan het hoogtepunt met pyjamamodeshow en de pyjamadans. 's Morgens was er een relaxatiemoment voor alle kleuters. Toen de wekker weerklonk, stond iedereen recht om naar de klas te gaan." Daar ontdekten de kleintjes dat Bednet de klas via een webcam tot bij een ziek kindje brengt. "Ook lieten we de kinderen skypen met elkaar", weet juffrouw Veerle.





"Zo konden ze contact leggen met mijn dochter, die in Frankrijk is." (CMW)