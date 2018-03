Klasgenoten herdenken verongelukte BMX'er 24 maart 2018

Net een jaar na zijn dood hebben de familie, vrienden en schoolgenoten gisteren Nicola Deplaecie (17) herdacht. Het waren de leerlingen van zijn klas in het VTI in Ieper die met het idee waren gekomen om een herdenkingsmoment te organiseren. Er was in de namiddag eerst een dienst in de kerk van Sint-Jan in Ieper. Daarna legden de leerlingen paasbloemen bij het graf van de jongen neer. Ten slotte trokken de vijftigtal mensen voor een sober en ingetogen herdenkingsmoment naar de plaats van het ongeval, recht voor het huis van Nicola in de Brugseweg. Het was op die plek dat een auto de tiener op zijn BMX aanreed. Op de plaats van het drama staat nu een klein monument ter nagedachtenis van Nicola. Gisteren werd er een tekstje voorgelezen, waarop een spontaan applaus weerklonk. (CMW)