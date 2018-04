Klaroeners blazen Last Post in New York DELEGATIE OPENT SAMEN MET VORSTENPAAR WO I-EXPO CHRISTOPHE MAERTENS

02u27 0 Ieper Een delegatie van de Last Post Association (LPA) is met de koning en koningin meegereisd naar New York. Het vorstenpaar opent er een WO I-tentoonstelling en daarbij zullen de klaroeners als eerbetoon de Last Post blazen.

Bestuurslid Mathieu Mottrie en klaroeners Rik Vandekerckhove en Filip Deramoudt van de Last Post Association: zij mochten gisteren mee het vliegtuig op naar de Verenigde Staten. Ze vergezellen koning Filip, koningin Mathilde en vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. Het Belgische vorstenpaar brengt een werkbezoek aan de zetel van de Verenigde Naties. De koning zal de algemene vergadering toespreken tijdens een speciale bijeenkomst, gewijd aan vredesopbouw.





Morgen trekt de delegatie naar de Militaire Academie van West Point. Daar zal in de gebouwen van de Verenigde Naties de tentoonstelling 'World War One - Far From Home' openen. Aan die expo werkte de Belgische diplomaat Peter Verbrugghe mee.





De tentoonstelling belicht de deelname van soldaten uit vijf continenten aan de gevechten. De klaroeners van de LPA wonen een herdenkingsplechtigheid bij én zullen de Last Post spelen als eerbetoon aan de slachtoffers.





171 vermiste Amerikanen

"We zijn natuurlijk bijzonder blij dat we mogen meewerken aan de opening van de tentoonstelling", zegt Mathieu Mottrie, bestuurslid van LPA en broer van voorzitter Benoit. "Het grote publiek is er zich nog te weinig bewust van dat tijdens WO I meer dan 50 nationaliteiten in onze regio aanwezig waren. Ook de rol van de Amerikanen in de Eerste Wereldoorlog is doorslaggevend geweest. Op de Menenpoort staan de namen van 171 vermiste soldaten van Amerikaanse origine. Wij ontvangen er heel regelmatig bezoekers uit de VS." Onder de klaroeners werd een rondvraag gedaan wie graag zou meereizen naar de VS. Uiteindelijk meldden hoofdklaroener Rik Vandekerckhove en Filip Deramoudt zich aan.





Stagiair

Die laatste is nog stagiair, wat het voor hem extra bijzonder maakt. "In november vorig jaar trok al een delegatie van de Last Post Association naar India. Ook toen was dat samen met het koningshuis", vertelt Jan Matsaert van LPA. "Wellicht viel dat in goede aarde bij de koning en de koningin en mogen we daarom opnieuw van de partij zijn." Dat twee klaroeners in Amerika zijn, wil niet zeggen dat er geen volk meer genoeg is om de Last Post onder de Menenpoort te blazen. "We hebben immers twee ploegen van vier man, die elkaar vlot kunnen vervangen. Bovendien zullen we onze mensen niet lang moeten missen, over een paar dagen keren ze al terug." De Last Post Association is een onafhankelijke non-profitorganisatie, bestuurd door vrijwilligers. De vereniging organiseerde de eerste Last Postplechtigheid in 1928 en brengt nog steeds dagelijks het unieke eerbetoon onder de Menenpoort in Ieper. Meer informatie via www.lastpost.be.