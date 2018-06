Klaar voor vierde zomerspeurtocht 23 juni 2018

02u34 0

Leden van de Facebookpagina 'Je zie van Iper oa je...' kunnen zich van 30 juni tot en met 1 september uitleven tijdens de zomerspeurtocht die is samengesteld door Patrick Nuytten en Johan Vanackere.De wandeling loopt over een afstand van ongeveer 5 km langs plaatsjes in de binnenstad van Ieper. Formulieren kosten 6 euro bij de Dienst Toerisme van Ieper. Aan de hand van vragen moeten deelnemers vier tips samenstellen die de cruciale vraag 'Wie of wat zoeken we?' beantwoorden. Er zijn heel wat prijzen te winnen, de hoofdprijs is een BBQ voor tien personen geschonken door Slagerij Jurgen.





(EFW)