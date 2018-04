Kippenfestijn voor vzw Autisme 20 april 2018

De vzw Autisme Westhoek, die de families van kinderen met autisme of het syndroom van Asperger verenigt, werd in 1989 opgericht in het Ieperse en kan na al die jaren nog steeds rekenen op de inzet van een vaste groep enthousiastelingen. Om hun vrijwilligers, die het hart vormen van de vzw, te bedanken voor hun trouw, organiseert het bestuur een kippenfestijn waarbij het team in de bloemetjes zal worden gezet. Komende zondag worden de tafels in zaal CC Den Briel klaargezet voor al wie hen een hart onder de riem wil steken. Wie niet kan blijven, kan eventueel ook een maaltijd afhalen. Kaarten voor het kippenfestijn kosten 14 euro voor volwassenen en 7 euro voor kinderen en kunnen worden besteld bij voorzitster Viviane Vanquaethem via autismewesthoek@skynet.be of via 0498/30.92.82. Meer info vind je terug op www.autisme-westhoek.be. (DCH)