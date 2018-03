King Arthur Lodge is nieuwe vakantiewoning 01 maart 2018

02u42 0 Ieper De stad Ieper heeft er met de King Arthur Lodge een nieuwe vakantiewoning bij.

"We speelden al een hele tijd met het idee om een vakantiewoning te openen", aldus uitbaatster Fabienne Lowier (51) en partner Alain Stratsaert. "Op een bepaald moment konden we in de Kalfvaart in Ieper een pand op de kop tikken. De vorige eigenaar trok er weg omdat het huis voor hem te klein werd. Wij hebben de woning volledig gerenoveerd om er wat ruimte te creëren. Dat is ons goed gelukt, want sommige mensen zeggen ons dat het lijkt of we er een groter huis van gemaakt hebben. Het heeft ons twee jaar werk gekost", aldus Alain.





Vier personen

De King Arthur Lodge biedt plaats aan vier personen. De woonkamer wordt verwarmd met een pelletkachel en in het huis is alle comfort aanwezig, ook wifi en een tv. Op het terras is een jacuzzi. "In de toekomst gaan we de zolder wellicht opknappen, maar dat zal nog niet voor meteen zijn", klinkt het. Meer info via www.kingarthurlodge.be (CMW)