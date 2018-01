Kinesist (44) overleden na hartinfarct 02u38 0

Nog tot woensdag kan in funerarium Funebra in Ieper een laatste groet worden gebracht aan kinesist Gino Verhack (44), die afgelopen donderdag bezweek aan de gevolgen van een hartinfarct.





De man bevond zich toen in zijn wagen, die stilviel in de Surmont de Volsberghestraat, net voor restaurant Souvenir. Er werd nog gepoogd de man te reanimeren, maar dat lukte niet. De kinesist was getrouwd met ergotherapeut Liesbet Callewaert en had een 15-jarige dochter Diethe. Verhack wordt in intieme kring begraven. (CMW)