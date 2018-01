Kinderfilm Piepkuikens in Stadsschouwburg 02u56 0

In de Stadschouwburg in Ieper wordt vandaag tussen 14 en 16 uur de Jefi kinderfilm Piepkuikens getoond.





"Cathy krijgt voor haar verjaardag een eendenei cadeau, maar het kuiken kiest haar vriendin Margaux uit als moeder", klinkt het in de beschrijving van de film. "Margaux kan niet zelf voor het diertje zorgen, want ze zit in een rolstoel. Bovendien willen haar ouders het schattige diertje zeker niet in huis. Maar Cathy en Margaux zijn vastbesloten hun eendje te redden. Een knappe speelfilm over vriendschap en doorzettingsvermogen."





Toegangsprijs is 3 euro per persoon, ook ouders en grootouders zijn welkom. (CMW)