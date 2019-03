Kinderen planten nieuw bos in Ieperse deelgemeente Sint-Jan Christophe Maertens

20 maart 2019

12u09 1 Ieper De stad Ieper organiseert op donderdag 21 en dinsdag 26 maart twee plantacties langs de Bellewaerdebeek in Sint-Jan. De boompjes en struikjes worden aangeplant door klasjes van de vrije basisschool Sint-Jan.

“Het nieuwe bos wordt aangeplant aan ‘Het Groen Gewad’, een perceel van dertig are langs de Bellewaerdebeek, aan het Jan Ypermanziekenhuis”, zegt schepen Valentijn Despeghel (sp.a). “Ieper kocht dit terrein een paar jaar geleden aan. De naam verwijst naar een middeleeuws toponiem voor een oversteekplaats die in deze omgeving over de Bellewaerdebeek lag. Het terrein is alleen te bereiken via een veldweg langs de Pilkemseweg.”

In ‘Het Groen Gewad’ zijn vorig jaar tientallen hoge populieren geveld. De hoge bomen stonden in de weg van de aanvliegroute van de reddingshelikopters naar het Jan Ypermanziekenhuis. De nieuwe aanplanting is de wettelijke compensatie voor die verdwenen bomen. “Het Groen Gewad ligt in een vallei en de inrichting van het natuurgebied wordt daaraan aangepast”, weet de schepen. “Langs de beek blijft er ruimte open om de beek te laten overstromen bij hevige regen. Hogerop worden houtkanten aangeplant om erosie van de akkers hogerop tegen te gaan, zodat er geen grond in de beek stroomt. Er komen dus geen hoogstambomen, maar een brede houtkant van streekeigen struiken en kleinere boomsoorten.”

Er worden duizend bomen en struiken geplant, elke leerling zal er dus twintig kunnen planten. De soorten zijn gekozen in functie van hun aantrekkingskracht voor insecten, vogels en kleine zoogdieren.