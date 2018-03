Kinderen leven zich uit op BMX-parcours 26 maart 2018

02u37 0 Ieper De koers leefde dit weekend in de Westhoek. Bij veel kinderen kriebelt het dan ook om zelf op de fiets te springen.

De Vlaamse Wielerschool organiseerde samen met Gent-Wevelgem op zondag 25 maart een wielerinitiatie met fietsopdrachten. Naast een BMX-parcours konden kinderen tussen 8 en 14 jaar ook zelf deelnemen aan een puntenrit op en rond de Grote Markt. Meer dan 100 kinderen leefden zich uit op het BMX-parcours. Dat deed ook Juul Desreumaux (10) uit Zonnebeke.





De fietskriebel heeft hij van zijn papa gekregen die vroeger ook koerste. Na twintig rondjes was Juul het fietsen nog niet beu. "Ik doe het graag en ik voel het nog niet aan mijn 'beneden'", lacht Juul. Hij werd aangemoedigd door mama Birna Viaene (35), papa Ludwig Desreumaux (37) en broer Ilja (6). "Naast het BMX-parcours doet hij ook mee aan de puntenrit. Voor hem is het belangrijk op welke plaats hij eindigt. We geloven in zijn capaciteiten, maar voor ons is het belangrijk dat hij het graag doet", zegt papa Ludwig. (LBR)