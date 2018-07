Kinderen leren hengelen 24 juli 2018

02u31 0 Ieper Voor een tweede keer vond gisteren langs het kanaal Ieper-Komen een initiatie hengelen voor kinderen plaats.

"We leren de kinderen de basisprincipes van het vissen", zegt visser Valentijn Despeghel, die samen met Kristof Verlinde de bezieler is van het project. "Eerst krijgen de kinderen wat uitleg over hoe je een vislijn moet maken en hoe je aas aan de haak bevestigt. Daarna voeren we uit in de praktijk. Alles begint met vissen op kleine vissen. Dat is veel prettiger voor een beginneling, omdat wie grote vissen wil vangen heel veel geduld moet hebben."





Volgens Valentijn, die zelf lid is van de Lustige Lijnvissers, zit de hengelsport in de lift. "Onze cursus was in een-twee-drie volzet en we kunnen maar 21 kinderen toelaten", klinkt het. De deelnemers krijgen voor 7,5 euro een basisuitrusting, waarmee ze meteen aan de slag kunnen. "Als ze de microbe te pakken hebben, kunnen ze zich dan nog altijd specialiseren in bijvoorbeeld vissen op paling of karper." In Ieper kan gevist worden in het kanaal Ieper-Komen, het Ieperleekanaal, de vestingen, Dikkebusvijver, Zillebekevijver ...





"Het visbestand kreeg al klappen door de droogte, maar gelukkig hebben we heel wat water in en rond Ieper."





(CMW)