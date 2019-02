Kinderen krijgen opleiding tot lakei of dienstmeid in Merghelynck Museum Christophe Maertens

12 februari 2019

17u19 0 Ieper De stad Ieper organiseert in de krokusvakantie een rondleiding voor kinderen in het Merghelynck Museum. De jongeren krijgen een opleiding tot lakei of dienstmeid.

Mensen die op zoek zijn naar een leuke activiteit met de kinderen of kleinkinderen kunnen tijdens de krokusvakantie deelnemen aan een rondleiding in het Merghelynck Museum in Ieper. Daar word je verwelkomd door een lakei of dienstmeid voor een heuse opleiding. De kinderen en hun (groot)ouders kunnen er proeven van het leven achter de muren van het huis. Na de ‘opleiding’ krijgen de deelnemers een getuigschrift.

Het Merghelynck Museum is een groot herenhuis in de Ieperse binnenstad dat onlangs werd gerestaureerd. Reserveren voor de rondleidingen is verplicht en tickets zijn vooraf af te halen bij dienst Toerisme Ieper in de Lakenhalle. Reserveren kan via toerismebalie@ieper.be of op www.toerismeieper.be.

De lakei- of dienstmeidopleiding loopt van zaterdag 2 maart tot en met zaterdag 9 maart, telkens van 15 tot 16 uur in het Merghelynck Museum in de Merghelynckstraat 2 in Ieper. Ieperlingen en kinderen tot 12 jaar betalen 3,5 euro, volwassenen van buiten Ieper betalen 5 euro.