Kinderen aan het roer in Bellewaerde 01 juni 2018

Veertig leerlingen van Leefschool Akkerwinde uit Nieuwmunster (Zuienkerke) en VBS Heilig Hart uit Wenduine (De Haan) mochten gisteren pretpark Bellewaerde in Ieper runnen. Ze deden dat voor een onderwijsproject van Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo). "We dagen de leerlingen uit om buiten de school hun talenten in te zetten", zegt Jurn Van den Meerssche, hoofdcoördinator basisonderwijs bij Vlajo. "De kinderen ondervinden hier dat attitudes - zoals stiptheid, initiatief nemen en leiding nemen - niet enkel op school, maar ook in het bedrijfsleven belangrijk zijn", vertelt Van den Meerssche.





"Wij werken graag mee aan dit project", aldus Tina Taillieu, woordvoerster van pretpark. "De kinderen vinden het natuurlijk fijn dat ze hier eens aan de slag kunnen. Ook voor onze medewerkers is het trouwens een leuke ervaring."





Kilvert De Moor (12) uit Wenduine hielp mee in de keuken. "Werken als kok is mijn droom en nu kan ik het eens uitproberen", zegt de jongeman. "Het is de max." De jongeren hoeven niet de hele dag aan de slag te blijven. In de namiddag mogen ze genieten van de attracties en de dieren. Op het einde van de stage krijgen ze een diploma. (CMW)