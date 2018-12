Kerstsfeer opsnuiven tijdens Last Post- en Kerstverlichtingstocht Christophe Maertens

04 december 2018

13u29 0

“Met ‘Kerst in Ieper’ vinden in onze stad allerlei activiteiten plaats en een daarvan is de Last Post- en Kerstverlichtingstocht van onze Boezingse wandelclub Nooit Moe”, zegt Martin Verbeke van de club. Zaterdag 8 december kunnen wandelaars tussen 10 en 18 uur vrij starten voor wandeltochten in en rond Ieper. De start en aankomst ligt in zaal Fenix in de Leopold III-laan. “Er zijn met zes, acht, tien en achttien kilometer afstanden voor recreatieve en voor doorwinterde stappers.”

De wandelingen brengen je langs de kerstmarkt, de fonkelende kerstverlichting en feeëriek versierde kerstetalages en de Menenpoort. De korte afstanden verkennen vooral het stadscentrum en een paar buitenwijken. De grootste afstanden doen daarnaast de Posthoornwijk aan en stappen richting Frezenbergklooster. Op regelmatige tijdstippen kun je even pauzeren voor een hapje en een drankje.”