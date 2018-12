Kerstnocturne in de Merellaan Eric Flamand

19 december 2018

18u13 0

Eind vorige week organiseerde leefgroep de Merellaan van Vondels vzw hun jaarlijkse Kerstnocturne. Vondels begeleidt en ondersteunt mensen met (of met een vermoeden van) een beperking op vlak van wonen, werken en vrije tijd.Het was een gezellige avond voor jong en oud met heel wat lekkers.De nocturne is een jaarlijkse actie voor Music for life; de Warmste Week t.v.v. Vondels vzw. Aan alle aanwezigen een dikke merci!