Kerstmagie in kasteel van Vlamertinge Christophe Maertens

06 december 2018

10u35 0 Ieper In het kasteel van Vlamertinge vindt tussen 8 en 23 december de jaarlijkse editie van Kerstmagie plaats. De theaterwandeling leidt je door heel het kasteel.

“Aan de hand van een zelfgeschreven verhaal ontdekken de bezoekers de verschillende kamers van het kasteel”, zeggen de organisatoren. In Vlamertinge wordt het verhaal ‘Paniek in het Kerstkasteel’ gebracht. “De bezoeker komt in mysterieuze gangen en wondermooie kamers van het kasteel terecht, waar elfjes en poppen en de enige echte kerstman je meenemen in een magisch en vooral grappig verhaal.”

Tickets kosten 14,95 euro en zijn beschikbaar op www.kerstmagie.be. Kinderen tot en met 4 jaar mogen gratis binnen. Elk kwartier vertrekt er een nieuw tour. Elke groep bestaat uit dertig mensen, die samen met een begeleider het kerstkasteel zullen verkennen. “Er zijn trappen en daardoor is de locatie niet toegankelijk voor rolstoelen en buggy’s. Hou ook rekening met de weersomstandigheden en zorg indien nodig voor warme kledij, maar ook voor comfortabel schoeisel. Er is voldoende parking in de buurt van het kasteel”, besluiten de organisatoren.