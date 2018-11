Kerstdorp pakt uit met rollercoaster 21 november 2018

02u23 0

De voorbereidingen voor de nieuwe 'Kerst in Ieper' zitten in de laatste rechte lijn. Komende vrijdag om 19.30 uur wordt het evenement feestelijk geopend door de kerstman. "De overdekte ijspiste en het minikerstdorp op de Grote Markt werden in een nieuw jasje gestoken", klinkt het bij de organisatoren. "Ontdek er typische kerstmarktproducten, laat je volledig gaan op de nostalgische carrousel en de rollercoaster 'Christmas Mouse', laat je glijden op het ijs én geniet op het horecaplein elke vrijdag- en zaterdagavond van de allerbeste coverbands." Nieuw dit jaar is het 'Huis van de Kerstman' waar kerstcadeautjes worden ingepakt. Er is een kersttreintje dat je van de randparkings naar het centrum en terug brengt, een tweede kerstdorp op de binnenkoer van de Lakenhalle en een feeërieke lichtprojectie op de Lakenhalle. Alle info vind je terug op www.kerst-in-ieper.be. (CMW)