Kerkdieven laten enorme buit achter, nu zoekt politie eigenaars Christophe Maertens

14 december 2018

15u12 0 Ieper De politie Arro Ieper is op zoek naar de eigenaars van een pak gestolen kunstvoorwerpen uit kerken.

“Sinds september 2016 werd er in onze zone een aantal diefstallen van kunstvoorwerpen vastgesteld in kerken”, aldus de politie Arro Ieper. “In enkele kerken kwamen de daders in beeld van de camerabewaking. Ook in Oost-Vlaanderen, Henegouwen en in het noorden van Frankrijk waren er veel diefstallen in kerken. Maar een samenwerking tussen de politie Arro Ieper en de Gendarmerie Nationale van Villeneuve d’ Asq leverde resultaat op: twee personen in Frankrijk werden geïdentificeerd als dader. Via huiszoekingen werd de buit van de diefstallen bijna volledig teruggevonden. De voorwerpen worden teruggegeven aan de eigenaars. Het onderzoek specifiek in ons land behandelt twintig feiten. Van enkele teruggevonden voorwerpen kon de eigenaar echter niet geïdentificeerd worden. Daarom lanceren we via deze weg een oproep om de rechtmatige eigenaars te vinden. De items vind je op www.arroieper.be.”