Kennismaking met nieuw dorpkunstproject Zillebeke Christophe Maertens

24 december 2018

16u18 0

Op zaterdag 29 december zijn alle Zillebekenaars welkom op de voorstelling van de maquette van het kunstwerk van de bekende kunstenaar Brody Neuenschwander voor hun dorp gaat maken. Dat meldt het stadsbestuur van Ieper.

Het kunstwerk van Brody Neuenschwander komt er na de heraanleg van het dorp. De werken daarvoor zijn momenteel bezig. “Over een periode van twee jaar werd met een opdrachtgeversgroep, die bestaat uit inwoners van het dorp, gebrainstormd over een kunstwerk voor Zillebeke”, klinkt het. “Uiteindelijk viel de keuze op een voorstel van Brody Neuenschwander. Het wordt een overdekt paviljoen bedoelt als ontmoetingsplaats voor de Zillebekenaars en de bezoekers van de gemeente. In het paviljoen worden teksten en zinnen opgenomen die verwijzen naar Zillebeke. Er wordt daarvoor een beroep gedaan op een verhalenverteller en de lokale school.” Brody Neuenschwander is een Texaanse kalligraaf en tekstkunstenaar die al jaren in Vlaanderen woont. Hij werkte mee aan heel wat kunstprojecten, theatervoorstellingen, installaties en films. Zijn realisaties voor kerken in Duitsland, het kunstenfestival Beaufort, de films van Peter Greenaway zijn internationaal geroemd. Hij werkt momenteel aan een kunsthistorische documentaire in opdracht van de BBC, Arte en TBS. Op zaterdag 29 december wordt de maquette van het kunstwerk voor Zillebeke tentoongesteld in OC ‘t Riet, doorlopend van 13 tot 16 uur. Iedereen is er van harte welkom.