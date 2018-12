Kennismaken met taichi Christophe Maertens

24 december 2018

Voor het achtste jaar op rij organiseert Taichischool De Zachte Kracht op verschillende plaatsen in Vlaanderen gratis kennismakingslessen taichi. Geïnteresseerden kunnen een kijkje komen nemen, maar ook mee oefenen. “Iedereen is welkom om deze boeiende bewegingskunst te komen ontdekken”, aldus de organisatoren. De gratis lessen vinden plaats op donderdag 10 en 17 januari van 19.15u tot 20.15u in de Vrije Basisschool Sint-Jozef langs de Meenseweg 33 in Ieper.