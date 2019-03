Kenneth Coigné wordt nieuwe korpschef politiezone Arro Ieper Erik De Block Hans Verbeke

15 maart 2019

16u14 0

In opvolging van hoofdcommissaris Luc Deryckere wordt Kenneth Coigné de nieuwe korpschef van de politiezone Arro Ieper. Hij is momenteel hoofdcommissaris van de Scheepvaartpolitie Kust.

Kenneth Coigné is van opleiding criminoloog en kwam de afgelopen jaren vaak in het nieuws over de problematiek met de transmigranten, vooral in Zeebrugge.

Donderdagavond vond de installatie van de nieuwe politieraad Arro Ieper plaats. Alle nieuwe raadsleden legden er de eed af. Achter gesloten deuren werd gestemd over de voordracht van de nieuwe korpschef. Er waren twee kandidaten geslaagd.

Kenneth Coigné was vroeger in Brussel diensthoofd van de beschermingseenheid van de algemene reserve van de federale politie. Korpschef Luc Deryckere gaat vanaf juni op pensioen. Hij is sinds 2002 korpschef.

Voor de benoeming van zijn opvolger is het nu wachten op de minister van binnenlandse zaken. Die procedure kan drie tot zes maanden duren, afhankelijk van een aantal factoren.